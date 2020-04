Beursblik: ’Vooral relevant hoe lang crisis nog duurt’

Donderdag werd bekend dat maar liefst 6,6 miljoen Amerikanen in de voorgaande week een werkloosheidsaanvraag hebben ingediend, na de historisch al zeer hoge 3,3 miljoen in de voorgaande week. „Dat betekent dat het werkloosheidspercentage snel boven 10% kan komen”, meldt Blokland. In de afgelopen twee jaar lag dit onder 4%. Diverse bestuurders van de Amerikaanse centrale bank meldden onlangs een werkloosheid van boven de 30% eind juni niet ondenkbaar te achten.

Ook de inkoopmanagersindices over de Europese dienstensector zijn tot historisch ongekende niveaus teruggevallen. Vooral in Italië en Spanje, waar de overheidsmaatregelen het strengst zijn, was de krimp extreem.

„De cijfers zijn slecht en zelfs nog slechter dan verwacht, maar ik vind het vooral belangrijk om te weten wanneer er een einde aan deze economische neergang komt”, aldus Blokland.

’Nog geen duurzaam herstel’

De econoom vindt het bemoedigend dat de beurzen amper reageerden op de dramatische cijfers en dus al veel slecht nieuws hebben ingeprijsd. „Maar ik denk nog niet dat er al een duurzaam herstel is ingezet. Van bedrijven wil ik graag horen wat de impact van de coronacrisis is. Maar ik wil met name meer inzicht op welke termijn overheden hun strenge maatregelen gaan terugschroeven.”

Daarbij zijn onder meer het aantal nieuwe besmettingen relevant. „Dit aantal verschilt erg per land, mede afhankelijk van de vraag hoe getest wordt. In verband hiermee kijken we ook nauwlettend naar het aantal doden. In onder meer Italië en Spanje is er inmiddels sprake van een verbetering, maar de VS loopt een paar weken achter op Europa.”

Herstel olieprijzen

Tegenover de slechte macrocijfers stond een fors herstel van de olieprijzen in de afgelopen week, doordat de olieproducerende landen maandag online over een productiebeperking gaan vergaderen na bemiddeling door de Amerikaanse president Donald Trump. „Voor de fiscale huishouding van landen is het goed dat de olieprijzen weer ruim boven $20 noteren. Het is zeker belangrijk voor de grootschalige Amerikaanse schalieoliesector, anders dreigen veel bedrijven failliet te gaan.”

Terwijl Robeco de aandelenweging op neutraal heeft gehouden, is deze voor bedrijfsobligaties verhoogd. „Het risico-rendement hiervan is aantrekkelijker, zeker nu centrale banken zowel nieuwe als bestaande bedrijfsobligaties opkopen. Onze voorkeur gaat wel uit naar kwalitatief hoogwaardige leningen.”

Kempen is met een licht onderwogen positie nog iets voorzichtiger over aandelen. „Met het oog op de slechte economische en bedrijfscijfers die er nog aankomen, is het de vraag of de bodem al bereikt is. Sowieso willen we meer zicht op de lengte van de lockdowns, voordat we de weging optrekken”, meldt beleggingsstrateeg Joost van Leenders.

Ook wil hij graag meer signalen dat het steunpakket van de Amerikaanse centrale bank werkt. „In de geldmarkt in de VS is er nog wel wat onrust, door gebrek aan voldoende liquiditeiten in dollars.”

Weekagenda

Maandag 6 april

01.00 China: Beurzen gesloten (Qingmingfestival)

08.00 Duitsland: Fabrieksorders (februari)

Dinsdag

06.30 CBS: Inflatie (maart)

08.00 Duitsland: Industriële productie (februari)

22.05 VS: Kwartaalcijfers Levi Strauss

Woensdag

14.00 VS: Resultaten Delta Airlines

16.30 VS: Olievoorraden

20.00 VS: Notulen rentebesluit Fed ?

Donderdag

06.30 NL: Industriële productie

13.30 EU: Notulen ECB

14.30 VS: Wekelijkse steunaanvragen

16.00 VS: Consumentenvertrouwen (UvM)

Vrijdag

00.00 NL: Prijs nieuwe koopwoningen (eerste kwartaal)

06.30 NL: Internationale handel (februari)

09.00 Europese beurzen gesloten vanwege Goede Vrijdag

15.30 Wall Street gesloten vanwege Goede Vrijdag