Maker van Weck-potten valt om: einde aan Duitse bedrijf na 123 jaar

Ook voor een dochteronderneming van J. Weck, Weck Glaswerk, is eenzelfde aanvraag gedaan. Verschillende Duitse media, waaronder Der Spiegel en Bild, berichten over de aanvragen. Het nieuws werd daarnaast bevestigd door een woordvoerder van het bedrijf aan persbureau DPA.

Wecken

De term wecken is afkomstig van de Duitse fabrikant, die naast de potten ook sluitingen en ketels maakte. Het is een vorm van conserveren, die tot in de jaren 60 van de vorige eeuw in Nederland heel gebruikelijk was om grote hoeveelheden verse levensmiddelen lang te kunnen bewaren.

Gekookte groente of fruit of gebraden vlees werd in glazen potten gedaan, die in bijna kokend water een grote ketel vacuüm werden getrokken. Als het proces lukte, was de inhoud van de potten jarenlang houdbaar.