Man denkt parkeerwacht te slim af te zijn: €64,50 boete

Een avondje barbecueën liep alsnog flink in de papieren voor een Brabants stel. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

Amsterdam - Het plan van een stel om even snel een barbecue te kopen bij de outlet van een winkel, is uitgelopen op een financiële tegenvaller. De man zag de aankoop als laden en lossen, de parkeerambtenaar als winkelen. En dan moet er parkeergeld worden betaald. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met de parkeerambtenaar eens.