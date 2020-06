Sjoemelen collega’s met declaraties? Een op drie denkt van wel

Dat blijkt uit een enquête onder ruim 1200 werknemers die in opdracht van softwarebedrijf Klippa is uitgevoerd. Volgens de ceo van het bedrijf, dat ook software levert om declaraties te verwerken en controleren, gaat er bij 15% iets fout. Dat is natuurlijk nog niet altijd bewust.

Vertrouwen

Mannen zijn minder goed van vertrouwen dan vrouwen. Ook dertigers denken vaker dat anderen het niet zo nauw nemen met het indienen van declaraties: liefst 46% van de mannen vermoedt dit. Bij vrouwen in die leeftijdsgroep is dit 31%.

Vormen van sjoemelen zijn bijvoorbeeld uitgaven meerdere keren indienen, of een te hoog bedrag terugvragen, of iets met een verkeerde omschrijving. Werknemers onder de 30 geven iets vaker (8%) aan dit wel eens te doen dan andere werknemers (6%).