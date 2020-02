Handelsspanningen vergroten verlies Kendrion

Over de laatste drie maanden van 2019 boekte Kendrion een omzet van 92,3 miljoen euro. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) halveerde op jaarbasis tot 3,8 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 3 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 1,8 miljoen in het slotkwartaal van 2018.

Kendrion, dat fabrieken heeft in China, ziet in het nieuwe coronavirus een nieuw probleem. Maatregelen tegen de verspreiding van de ziekte in het Aziatische land hadden tot nu toe een "beperkt effect" op de bedrijfsvoering had. Ernstiger voor Kendrion is de impact van de epidemie op de wereldeconomie, waarschuwt topman Joep van Beurden.