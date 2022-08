Wisseltruc op Zeeuws strand

Toch is dat niet waarom het paar Jessica (gastvrouw) en Rutger van der Weel (chef-kok) in oktober hun restaurant Katseveer (*) overdraagt op het strand van het Zeeuwse Wilhelminadorp. Jessica licht toe: ,,Dat is vooral omdat we altijd al gezegd hebben, dat we dit niet eeuwig zouden blijven doen.”

Nieuwe eigenaren van de zaak worden hun huidige medewerkers maître-sommelier Paul Labruijere en sous-chef Leon Vermaire. Zij gaan de sterrenzaak van het paar huren. Na 19 jaar als chef-kok gaat Rutger (46) nu koks opleiden, zoals hij soms deed in de keuken van Katseveer. Jessica (39) volgt een opleiding voor life coach. ,,Wij willen onze passie doorgeven. Daar is behoefte aan. Jongeren worden er niet meer in gestimuleerd. Vroeger was dat automatisch”, constateert zij.