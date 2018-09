'UPS zet druk op Brussel in zaak TNT'

UPS werd in 2013 zelf door de Europese Commissie gedwarsboomd bij zijn poging om branchegenoot TNT over te nemen, omdat er te weinig concurrentie over zou blijven op de Europese markt voor expressbezorgingen. De commissie onderzoekt momenteel of de beoogde overname door FedEx minder schadelijk is voor de concurrentie. Daarbij wordt, zoals ook gebruikelijk, ook gevraagd naar de mening van concurrenten.

Ingewijden stelden eerder deze week al dat Brussel mogelijk deze maand met een lijst van bezwaren tegen de overname komt. Die hoeven niet te leiden tot een verbod, maar er kunnen wel flinke voorwaarden aan de transactie worden gesteld.

Er loopt nog een beroep van UPS tegen de Brusselse blokkade van diens overnamepoging. Volgens experts kan die zaak de positie van UPS versterken, aangezien de commissie zou willen waken voor coulance ten opzichte van FedEx, terwijl nog wordt gesteggeld over de strenge opstelling tegen UPS. Strenge voorwaarden aan de deal van FedEx en TNT kunnen ervoor zorgen dat er voor UPS interessante bedrijfsonderdelen op de markt komen.