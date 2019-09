Afvalcrisis: ’Heiloo zit niet te wachten op Amsterdams gat’

Een voormalig AEB-directeur heeft weinig vertrouwen in een overname van ‘zijn’ centrale door de HVC: ,,De AEB is gewoon versleten”. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nu het Amsterdams college kiest voor een publieke toekomst van haar wankelende afvalcentrale AEB, in plaats van een verkoop aan een particuliere onderneming, dreigen 44 gemeenten in vooral Noord- en Zuid-Holland opgescheept te worden met een schuld die in de miljarden loopt.