Nederlandse vastgoed-toppers aan de Côte

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Cor van Zadelhoff (l.) op het dakterras in Cannes met Martine Hafkamp en Harry Mens. Ⓒ De Telegraaf

Op de Croisette in het Zuid-Franse Cannes wemelde het van de donkere pakken vanwege de internationale vastgoedbeurs Mipim. Hoog boven de harde muziek op de terrassen, het gelach en gepraat ontving de vaderlandse vastgoed-nestor Cor van Zadelhoff zijn gasten. ,,We gaan 120 containerwoningen voor Oekraïense vluchtelingen neerzetten op de VU-campus in Amsterdam. In twee weken staat het er!” meldde hij trots.