Column: multitasking gekte is hufterigheid19

Premium Financieel

Column: de toekomst begon op Rigatonidag

Misschien is het je ontgaan (ben je een boomer), of heb je met verve meegedaan (ben je jong). Op 24 mei was het Rigatonidag. Wát? Rigatonidag. Rigatoni is Italiaanse pasta. Lijkt op penne, maar dan iets groter en met gleufjes. Als je denkt dat het een marketingstunt is van een pastagigant, forget it...