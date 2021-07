Recordaantal kolen en containers via haven Rotterdam

In de eerste zes maanden van 2021 bedroeg de overslag in de haven van Rotterdam 231,6 miljoen ton, een groei van 5,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De forse toename in de overslag van ijzererts (+34,4%), en kolen (+35,8%) komt volgens topman Allard Castelein door het aantrekken van met name de Duiste staalindustrie.

Ook was er in deze periode veel meer vraag naar kolen voor stroomopwekking in zowel ons land als Duitsland. Onze Oosterburen willen eerst kerncentrales - tot ergernis van sommige klimaatactivisten en voorstanders van kernenergie - en bruinkoolcentrales uitschakelen, voordat ze uiterlijk in 2038 steenkoolcentrales willen stilzetten.

Ook de containeroverslag (+8,7% in teu, de maat voor een standaardcontainer) groeie flink, en ligt zelfs boven het niveau van recordjaar 2019. De containerhaven kreeg daarbij met een flinke verstoring te maken door de blokkade in het Suez-kanaal. Toch zijn vrijwel alle achterstanden daarvan ingehaald, als laatste wordt nu woensdag het blokkeerschip zelf, de Taiwanese Ever Given, in de haven verwacht.

Een file van ruim 60 andere containerschepen die ook klem zaten toen de Ever Given eind maart het Suezkanaal blokkeerde, is inmiddels allemaal gepasseerd. Castelein wijst naar onder meer op toegenomen consumentenbestedingen nu mensen tijdens de lockdowns minder het huis uit konden, laat staan op vakantie gaan.

Ⓒ ANP/HH

Amaliahaven

De contractopbrengsten uit terreinverhuur namen toe, net als de havengelden. Het bedrijfsresultaat zat daardoor flink in de lift, inkomsten die de haven goed kan gebruiken voor onder meer de uitbreiding van de containerterminals in de Amaliahaven (€200 miljoen). In totaal wil het Havenbedrijf in 2022-2024 €1 miljard herinvesteren in de haven, ook in digitalisering en CO2 afvang en opslag.

Castelein verwacht ’dat de groei van het overslagvolume in de tweede helft van 2021 aanhoudt’. Hij herhaalde zijn pleidooi voor CO2-afvang en opslag en andere klimaatmaatregelen.

„Daarvoor moet het nieuwe kabinet wel grote investeringen in infrastructuur helpen mogelijk maken. Ook heeft de Rotterdamse haven snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Blijft dit uit, dan kunnen onze ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie.”