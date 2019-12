Ⓒ FOTO 123RF

ABN-bankier Tanje Cuppen tipt een betoog dat schuurt, CPB-baas Laura van Geest beveelt een feministisch boek aan en Groningen-prof Harry Garretsen vindt dat we een 243 jaar oud boek moeten lezen. Maar de onbetwiste topper is een boek van twee Nobelprijswinnaars dat kritisch is over economen en de economische wetenschap.