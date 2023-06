Premium Het beste van De Telegraaf

Burgemeester brengt hoogspersoonlijk eerste vaatje in ’hol van de leeuw’ Waarom stond ham op tafel tijdens haringpartij Oudewater?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Burgemeester Danny de Vries en gulle gever en bouwmaterialengroothandelaar Dick van Ooijen met het eerste vaatje. Op de achtergrond maken twee danseressen van Studio Max Dance een ’révérence’.

Meestal is een haringpartij in de tuin van een hotel of kasteel. Zo niet in Oudewater. Daar werd doodleuk de pittoreske binnenstad afgesloten en op het breedste bruggetje het feest van het zilte zeebanket gevierd.