Rechter scheldt schuld op prepaid creditcard kwijt

De gedupeerde klant had via internet een prepaid creditcard van DB Cardservice gekocht. Toch bouwde de klant een schuld op, die DB van hem wilde incasseren. Daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken, blijkt uit het vonnis. De klant hoeft het te veel uitgegeven bedrag, dat niet specifiek in het vonnis wordt genoemd, niet terug te betalen.

„Op de homepagina van DB Cardservice wordt geadverteerd dat het gaat om een prepaid kredietkaart, hetgeen impliceert dat daar eerst geld op moet worden gezet alvorens betalingen kunnen worden verricht. Het impliceert in ieder geval niet dat het mogelijk is dat er een debetstand kan ontstaan”, aldus de rechter.

DB Cardservice had de consument daar volgens de rechter duidelijk en uitdrukkelijk over moeten informeren. Het stond in de algemene voorwaarden, maar dat vond de rechter onvoldoende. Er is naar zijn oordeel daarom sprake van misleidende handelspraktijken.

De consument verklaarde tegenover de rechter dat hij juist voor een prepaid kredietkaart had gekozen omdat hij onvoldoende inkomen had om in aanmerking te komen voor een normale kredietkaart.