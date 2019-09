Miljoenen nepartikelen onderschept

Ⓒ TLG ARCHIEF

BRUSSEL (ANP) - De douane in de Europese Unie heeft vorig jaar 27 miljoen nepartikelen onderschept met een totale straatwaarde van 740 miljoen euro. Het aantal in beslag genomen namaakspullen, zoals sigaretten, speelgoed en horloges, nam met 4 miljoen af ten opzichte van 2017 maar de waarde was fors hoger. In 2017 ging het om 580 miljoen euro.