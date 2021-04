S&P 500 sluit boven 4000 punten

De Dow Jones-index sloot 0,5% hoger. De S&P 500-index, die woensdag al een record vestigde, won nog eens 1,2% en kwam daarmee ruim boven de magische grens van 4000 punten.

De Nasdaq-index pakte er 1,8% bij. In het afgelopen kwartaal vond een rotatie van groei- naar waardeaandelen plaats, waardoor de Nasdaq-index genoegen moest nemen met een winst van 1,6%. Ter vergelijking: de Dow Jones-index klom 7,9%. Maar sinds vorige week doen groei-, veelal technologieaandelen het weer beter. Dit komt mede door de terugval van de obligatierentes. Vooral groeiaandelen hebben last van hogere rentes, omdat hierdoor de waarde van toekomstige winsten wordt gedrukt. Daarnaast waren waardeaandelen misschien wel te goedkoop geworden ten opzichte van groeiaandelen, maar inmiddels is dit weer meer in balans.

Donderdag zakte de rente op 10-jarig staatspapier tot 1,69%, nadat eerder in de week de hoogste stand sinds augustus 2019 van 1,77% werd bereikt.

Het woensdag door Biden gepresenteerde investeringsplan van $2250 miljard, onder meer om de infrastructuur te verbeteren, draagt ook bij aan het optimisme bij beleggers. De vraag is wel in hoeverre dit door het parlement komt. De Republikeinen hebben grote moeite met de voorgestelde belastingverhogingen om het plan deels te financieren.

Beleggers verwelkomden ook het bericht dat de inkoopmanagersindex van de industrie op het hoogste niveau in 38 maanden is beland. Zij trokken zich daarentegen niets aan van een tegenvallend aantal WW-aanvragen in de afgelopen week. Met 719.000 lag dit niet alleen hoger dan de 658.000 van een week eerder, maar ook boven de verwachte 675.000.

Tesla verloor 0,9% Woensdag klom de autobouwer met 5%, dankzij de voorgestelde vele tientallen miljarden om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen.

Micron Technology won 4,8%, na de publicatie van positieve vooruitzichten voor het lopende kwartaal. De chipsector krijgt ook steun van de investeringsplannen van chipfabrikant TSMC. Volgens persbureau Reuters wil het Taiwanese bedrijf de komende drie jaar voor ruim €85 miljard investeren in uitbreiding van zijn productiecapaciteit.