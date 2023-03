Premium Het beste van De Telegraaf

Merkschoen met krasje voor de halve prijs: ’Groen en goed voor kleine beurs’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Daan Engelen opende begin dit jaar zijn eerste fysieke winkel voor refurbished schoenen. Ⓒ THIJS ROOIMANS

Amersfoort - In het centrum van Amersfoort is sinds begin dit jaar schoenwinkel 95percent gevestigd. Refurbished merkschoenen staat er onder het logo geschreven. „Probleemparen”, legt oprichter Daan Engelen uit. „Schoenen die retour zijn gestuurd, omdat ze kleine gebreken vertoonden, zoals een losse zool, verkeerde pasvorm, een krasje op het leer of omdat een ringetje ontbreekt.”