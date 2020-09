Martin Kruithof ook palingkoning

Hij werd door Stichting DUPAN uitgeroepen tot PalingPatron. De reden is dat Kruithof bewust kiest voor paling die bijdraagt aan het Eel Stewardship Fund. Dit palingfonds zorgt voor versneld herstel door jonge paling en de volwassen palingen veilig over de dijk te helpen. Want Nederland zit door de bescherming tegen water potdicht en die (tijdelijke) hulp is broodnodig. Vandaar dat Martin Kruithof eigenhandig de natuur van de Giethoornse wateren met een kleine 4000 kleine palingen verrijkte.

Vervolgens genoten de gasten van een overheerlijke lunch in de ruime tuin waarin paling in elk gerecht was terug te vinden. Het Dutch BBQ-team was met mede-organisator John van de Ven aanwezig om te laten zien dat bbq-paling prima smaakt. De bedoeling is dit palingfeest elk jaar te herhalen. Een nieuwe traditie is geboren.