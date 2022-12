Beursblog: AEX en Wall Street dalen door opgelaaide rentevrees

Vandaag vierde het team van StoneX de lancering van StoneX Plus en Farm Advantage door middel van een gongceremonie. StoneX is een beursgenoteerd netwerk voor financiële diensten die klanten verbindt met het wereldwijde ecosysteem via de institutionele platforms, marktinformatie, service en expertise. Ramon Martul, Chief Executive Europa van StoneX, heeft de gong geslagen.

