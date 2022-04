Von der Leyen: Russische banken op de korrel bij EU-sancties

De Europese Commissie wil nu Russische banken treffen. Ⓒ foto ANP / Eyevine

BERLIJN - Het nieuwe sanctiepakket tegen Rusland dat de EU voorbereidt, richt zich vooral op de financiële sector. In een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de grote Russische bank Sberbank een belangrijk doelwit is.