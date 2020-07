HR-kopstuk Adidas buitenspel om racisme-uitspraak

De kwestie draait om een opmerking tijdens een vergadering bij dochterbedrijf Reebok. Parkin noemde daar zorgen over racisme binnen het bedrijf destijds „ruis.” Later erkende de Brits-Amerikaanse dat ze het standpunt van Adidas over racisme niet goed had overgebracht bij die bijeenkomst.

Tegen de achtergrond van de grote antiracismeprotesten in de Verenigde Staten werd de positie van Parkin steeds onhoudbaarder binnen het Duitse bedrijf. Adidas meldt nu dat ze met wederzijdse instemming is vertrokken. „Het is me duidelijk geworden dat het beter is dat ik vertrek, om zo het bedrijf te verenigen en de weg vrij te maken voor verandering”, aldus Parkin.