’SNS bank heeft beste klantenservice’

Andere banken scoren wel een voldoende, maar laten nog veel steken vallen. Dat gebeurt ook bij simpele vragen, concludeert de bond.

Onder andere over het terugboeken van een betwiste incasso kreeg de bond antwoorden die niet klopten. De helft van de bankmedewerkers stelde bijvoorbeeld dat dit na 56 dagen niet meer kon, wat onjuist is. Ook wezen ze niet op de procedure melding onterechte incasso. dit ging tijdens eerdere onderzoeken, in 2013 en 2016, ook al mis.

De Consumentenbond-onderzoekers stelden de banken telefonisch, per mail, chat en WhatsApp zo’n 400 vragen. Steeds meer banken hebben een chatfunctie in plaats van e-mail. Onder meer naar ABN Amro, ING en Knab kunnen klanten niet mailen. Per telefoon waren ING, Rabobank en SNS het snelst bereikbaar.

ASN Bank en Regiobank scoorden in eerdere onderzoeken van de bond nog een onvoldoende, maar nu respectievelijk een 8,2 en een 6,9.