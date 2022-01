ABN Amro verliest Deense banktechneut, vijfde directielid in korte tijd

De afgelopen maanden stapten Daphne de Kluis (ceo mkb-divisie) en Rutger van Nouhuijs (hoofd zakenbank) al uit eigen beweging op bij ABN Amro. Zij kozen voor respectievelijk Achmea en Citigroup. Vanwege een versimpeling van de topstructuur werden recent de contracten van Pieter van Mierlo en Frans van der Horst als ceo’s van de private bank en consumentendivisie niet verlengd. In februari was daarbij chief financial officer, Clifford Abrahams, al overstapt naar het Britse Virgin Money.

Aderlating

Het vertrek van Bornfeld is een gevoelige aderlating voor ABN Amro. De Nederlandse bank baarde in 2017 opzien door de Deense techneut weg te plukken bij de Scandinavische grootbank Nordea. Hij speelde bij ABN Amro een cruciale rol in het verbeteren van de computersystemen en het digitaal bankieren.

„Christian heeft een sleutelrol gespeeld bij onze inspanningen om ons it-landschap en onze manier van werken toekomstbestendig te maken, en om de bankbrede KYC-systemen en activiteiten te versterken”, benadrukt ceo Robert Swaak vrijdag.

Eind vorig jaar maakte ABN Amro op een beleggersdag bekend verder te willen transformeren naar een digitale bank. „Het unieke persoonlijke bankieren willen wij doorvoeren in de digitale omgeving”, zei Swaak in een interview met deze krant.