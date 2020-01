’Fase 2-deal VS-China mogelijk na verkiezingen’

„We beginnen meteen met het onderhandelen over fase twee. Het zal even duren”, vertelde Trump aan verslaggevers in het Witte Huis. „Ik denk dat ik misschien wil wachten om het na de verkiezingen af te maken, omdat ik denk dat we daarmee een beetje een betere deal kunnen maken.”

Aan het handelsfront werd eerder op de dag al gemeld dat de Chinese vicepremier Liu He volgende week naar de Verenigde Staten reist om een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord tussen de economische grootmachten.

Het is voor het eerst dat Peking heeft bevestigd dat er een handtekening onder het akkoord komt. Trump liet al veel eerder weten dat de partijen tot een vergelijk waren gekomen en dat de Chinezen voor de bezegeling van de afspraken naar de VS zouden gaan. Trump zei eerder ook al zelf naar China af te zullen reizen om over een vervolgakkoord te onderhandelen.