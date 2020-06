ASMI in trek op groene AEX

Rond 9.50 uur stond de AEX-index 0,8% hoger op 566,1 punten. De AMX steeg 0,1% naar 775,4 punten. De koersenborden in Londen (+0,7%), Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+0,9%) kleurden eveneens groen.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,2% hoger. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq doorbrak dinsdag voor de eerste keer de magische grens van 10.000 punten en eindigde 0,3% in de plus. De Dow Jones-index daalde echter 1,1%. De beurzen in de VS openen vanmiddag naar verwachting circa 0,5% in het groen.

De Federal Reserve zal vanavond naar verwachting de rente onveranderd laten en geen nieuwe steunmaatregelen nemen. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft al enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd. Beleggers zullen dan ook vooral letten op opmerkingen van Fed-voorzitter Powell over de economische impact van de virusuitbraak. De centrale bankier zei eerder dat de pandemie blijvende schade kan aanrichten.

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door chipmachinefabrikant ASMI (+2,8%). ING (+2,1%) en ABN Amro (+1,4%) lagen er eveneens positief bij. De bankaandelen herstelden van de koersverliezen op dinsdag na een oproep dat banken dit jaar geen dividend moeten uitkeren. Betalingsdienstverlener Adyen pluste 2,2%.

Vastgoedfonds Unibail (-1,7%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Uitzender Randstad zakte 0,6%. Citi verlaagde haar beleggingsadvies voor het aandeel Randstad van ’kopen’ naar ’houden’. Volgens de zakenbank zal de omzet van Randstad dit jaar met 17% dalen. Pas volgend jaar komt er een voorzichtig herstel. Verzekeaar NN (-0,6%) bleef eveneens iets achter.

Galapagos leverde 0,1% in. Het biotechnologieconcern gaat samenwerken met het Britse e-therapeutics. De twee onderzoeken nieuwe strategieën voor de behandeling van idiopathische pulmonaire fibrose en mogelijk andere fibrotische indicaties. Financiële details van de samenwerking zijn niet bekendgemaakt. Wel komt e-therapeutics in aanmerking voor mijlpaalbetalingen, als bepaalde doelen zijn behaald.

In de AMX ging chiptoeleverancier Besi (+2,3%) aan kop. Luchtvaartconcern Air France KLM (-2,4%) stond onderaan bij de middelgrote fondsen.

BAM koerste 0,2% in het groen. De bouwer wil Bob Elfring en Denise Koopmans benoemen als commissarissen. Elfring is hij adviseur van investeerder CVC. Koopmans is commissaris bij onder meer Swiss Post en verzekeraar VGZ.

Smallcapfonds ForFarmers (-6,4%) had last van een adviesverlaging van Kempen van ’kopen’ naar ’neutraal’. De zakenbank hanteert een koersdoel van €6,60 voor de veevoederfabrikant.

De lokaal genoteerde Porceleyne Fles kondigde aan 19 voltijdsbanen te schrappen. De porselein- en kristalmaker heeft te kampen met veel lagere toeristenaantallen als gevolg van de coronapandemie. Om die reden keert het bedrijf, ook bekend als Royal Delft, eveneens geen dividend uit. In het aandeel Porceleyne Fles was vanochtend nog niet gehandeld.

