Tegenwind staal en olie haalt winst bij AEX weg

Rond vier uur stond de AEX-index fractioneel lager op 561,33 punten. De AMX daalde 1,1% % naar 766,58 punten.

De beurzen elders in Europa kleurden nog steeds rood. Frankfurt en Parijs verloren beide 0,4%.

De Federal Reserve zal vanavond vrijwel zeker de rente onveranderd laten en geen nieuwe steunmaatregelen nemen. Volgens Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, zullen vooral de projecties van de Fed over de Amerikaanse economie en de inflatie-ontwikkeling vanavond in de belangstelling staan. „Daaruit komt mogelijk meer duidelijkheid over hoe lang de Amerikaanse rente nog op zeer laag niveau zal blijven.”

Het sentiment kreeg in de ochtend nog een steun in de rug na het nieuws dat de Europese centrale bank (ECB) zou overwegen om een zogeheten ’bad bank’ op te richten waar Europese banken hun slechte leningen kunnen stallen. Mevissen benadrukt dat de ECB daar achter de schermen mogelijk al mee bezig is. „De prioriteit in de eurozone ligt echter vooral bij de komende samenkomst van de eurogroep die zich gaat buigen over de plannen voor een herstelpakket om de economie in de EU te ondersteunen. Vooral de opstelling van de zogeheten ’zuinige vier’, waar Nederland ook bij hoort, zal daar een belangrijke stempel drukken.”

Na het aanhoudende optimisme bij beleggers in de voorbije weken houdt Mevissen er rekening mee dat de koopgolf nog niet voorbij is. „Zolang overheden en centrale bankiers de economie blijven stimuleren, is er gelet op het gebrek aan alternatieven voorlopig weinig reden om uit de markt te gaan stappen, zeker als teleurstelling over de uitkomsten van de Fed-vergadering uitblijft. ”

In de AEX had Adyen (+2,1%) nog steeds de wind stevig in de rug. De nieuwe koploper Prosus dikte 2,7% aan geholpen door de aanhoudende goede stemming bij techgerelateerde fondsen.

Voedingsfondsen vielen ook in de smaak. Ahold Delhaize won 2%. Unilever steeg 1,2%.

Bankaandelen kwamen onder druk na een goede start. ING zakte 0,7%. ABN Amro gleed 1,6% weg Deutsche Bank waarschuwde vanochtend al dat haar stroppenpot voor slechte leningen dit kwartaal oploopt naar het hoogste niveau in ruim tien jaar vanwege de coronacrisis.

Vastgoedfonds Unibail (-6,5%) bleef de grootste daler onder de hoofdfondsen. Uitzender Randstad zakte 3,1%. Citi verlaagde haar beleggingsadvies voor het aandeel Randstad van ’kopen’ naar ’houden’. Volgens de zakenbank zal de omzet van Randstad dit jaar met 17% dalen. Pas volgend jaar komt er een voorzichtig herstel voor het uitzendconcern, aldus Citi. ArcelorMittal voegde zich ook bij de grotere dalers met een verzwakking van 3,4%.

Galapagos leverde 1,1% in. Het biotechnologieconcern gaat samenwerken met het Britse e-therapeutics. De twee onderzoeken nieuwe strategieën voor de behandeling van idiopathische pulmonaire fibrose en mogelijk andere fibrotische indicaties. Financiële details van de samenwerking zijn niet bekendgemaakt. Wel komt e-therapeutics in aanmerking voor mijlpaalbetalingen als bepaalde doelen zijn behaald.

Aegon ging 3% achteruit. ING heeft de koopaanbeveling van de verzekeraar ingetrokken. RD Shell (-1,8%) had eveneens een mindere dag na een terugtrekkende beweging van de olieprijs

In de AMX behoode beursintermediar Flow Traders (+0,8%) bij de schaarse winnaars. Luchtvaartconcern Air France KLM dat recent nog fors is opgeveerd, stond met een duikeling van 7% onderaan bij de middelgrote fondsen.

AScX-fonds ForFarmers dook 6,5% omlaag. Het aandeel had last van een adviesverlaging van Kempen van ’kopen’ naar ’neutraal’. De zakenbank hanteert een koersdoel van €6,60 voor de veevoederfabrikant. De dreiging van een verscherping van het stikstofbeleid voor de landbouw zat het aandeel ook dwars.

De lokaal genoteerde Porceleyne Fles viel 4,1% terug na de aankondiging 19 voltijdsbanen te schrappen. De porselein- en kristalmaker heeft te kampen met veel lagere toeristenaantallen als gevolg van de coronapandemie. Om die reden keert het bedrijf, ook bekend als Royal Delft, eveneens geen dividend uit. In het aandeel Porceleyne Fles was vanochtend nog niet gehandeld.

