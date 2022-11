Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel | Theo Spierings (58) zwicht voor baan die hij niet meer ambieerde

Door Gert van Harskamp

Theo Spierings was acht jaar lang verantwoordelijk voor 3% van de economie van Nieuw-Zeeland. Ⓒ Bloomberg

Theo Spierings (58) wordt de nieuwe ceo van ForFarmers. De keuze van de veevoerreus voor Spierings is opvallend, omdat de man in alles juist een tegenpool lijkt van waar het concern naar op zoek is. Spierings heeft zich met zijn The Purpose Factory juist gestort op duurzaamheid, armoedebestrijding en klimaatverbetering. Hij laakt bedrijven met een eenzijdige focus op winstmaximalisatie.