Onderzoek: thuiswerkers vervuilen en verslonzen

Met name de jonge mannen (18-34 jaar) nemen het niet zo nauw met de hygiëne nu zij gedwongen thuis moeten werken. Van hen zegt 31% minder vaak te douchen dan voorheen. Jonge vrouwen mijden de douche minder vaak. Onder hen bedraagt het percentage dat zich minder wast 17%. Dat blijkt uit onderzoek van Panelinzicht onder 1525 Nederlandse thuiswerkers in opdracht van de bespaarsite Acties.nl. Bij de leeftijdsgroepen 35-49 gaat het om 16% van de mannen en 14% van de vrouwen die minder vaak douchen.

Ook de mondhygiëne laat geregeld te wensen over. Maar liefst 22% van de ondervraagden zei de afgelopen maand één of meerdere dagen zijn tanden niet te hebben gepoetst. Ook hier bleken mannen (26%) vaker minder fris dan vrouwen (17%). Van de vrouwen zei 37% afgelopen maand minder aan make-up te hebben gedaan.

Van alle ondervraagden zei 48% geregeld in zijn of haar joggingsbroek te werken. Maar ook de pyjama is populair. Een kwart van de respondenten heeft de afgelopen maand één of meerdere dagen volledig in nachtgoed doorgebracht.