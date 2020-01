Nikkei veert op na virusvrees

De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent hoger op 23.379,40 punten. Vooral de Japanse transportbedrijven waren in trek na de recente koersverliezen in de sector. Nippon Yusen KK dikte 3,2 procent aan. Volgens zakenkrant Nikkei heeft het grootste transportbedrijf van Japan de winst in het afgelopen kwartaal zien stijgen tot het hoogste niveau in drie jaar.

Unizo Holdings steeg 6,6 procent. Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone verhoogde zijn bod op de Japanse hotelketen tot 1,75 miljard dollar. Het nieuwe bod van Blackstone ligt boven het concurrerende bod van de Amerikaanse investeerder Lone Star.

Hongkong

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 2,6 procent kwijt. Het aantal doden in China door het coronavirus is gestegen naar meer dan 130. Het aantal besmettingen is opgelopen tot ongeveer 6000 mensen. Vooral Chinese bedrijven in de toeristische sector stonden onder druk. De luchtvaartmaatschappijen China Eastern Airlines en China Southern Airlines zakten elk ruim 4 procent. Casinobedrijf Wynn Macau verloor bijna 5 procent.

In Seoul steeg de Kospi 0,6 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney sloot 0,5 procent in de plus. De beurzen in Shanghai en Shenzhen zijn nog altijd gesloten vanwege het Chinees Nieuwjaar. De Chinese financiële markten zouden aanvankelijk op vrijdag weer opengaan, maar zullen vanwege de uitbraak van het coronavirus nu pas op maandag 3 februari de deuren openen.