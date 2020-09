Branches: extra maatregelen niet nodig

„Trek alles uit de kast om een tweede golf en lockdown te voorkomen.” De oproep van VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof was alarmerend dit weekend. De ondernemingsorganisaties hebben grote zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en vinden dat hun leden de corona-protocollen weer strikt moeten hanteren.

Goed dat daar extra aandacht voor wordt gevraagd, zegt Marc Jansen van het CBL, de brancheverenigingen van supermarkten. „De aandacht in de samenleving is verslapt. We zien soms dat klanten door elkaar heen banjeren.” Toch voelen supermarkten zich niet extra aangesproken, zegt Jansen. „We moeten niet de schijn creëren dat er een tegenstelling is tussen werkgevers en de rest van Nederland.”

Winkelsluiting

Ook INretail, de brancheorganisatie van retailers in non-food, maakt zich zorgen. Toch is de vrees voor nieuwe winkelsluitingen er nog niet, zegt een woordvoerder. „Het kabinet is er van doordrongen dat de economische impact enorm is. Andere maatregelen zullen effectiever zijn dan winkelsluiting.”

Volgens INretail gebeurt er al vanalles om drukte te voorkomen, en zijn nieuwe maatregelen niet nodig. „Er is een protocol, elke winkel werkt met routes, heeft ontsmettingsmiddelen. Ook wordt er in samenwerking met gemeenten heel erg gekeken naar spreiding van drukte door de aanpassing van openingstijden of andere looproutes. En uiteindelijk kunnen we wel nog meer op papier zetten, maar mensen moeten het in hun gedrag tonen.”

Dubbel

In de horeca komt de boodschap ’dubbel binnen’, zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. „De meesten doen al enorm hun best. Maar toch doen we een beroep om de handhaving in de horeca overeind te houden. Een tweede lockdown kunnen we als branche en land niet meer dragen.”

Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV is minder te spreken over de maatregelen die werkgevers nemen. „Werkgevers moeten de verantwoordelijkheid niet afschuiven. Kijk naar de zorg, schoonmaakbranche, distributiecentra: het is er op veel plekken nog te druk, medewerkers zijn niet goed beschermd, het is gewoon niet goed geregeld. Ik geloof dat de oproep goed bedoeld is, maar veel van hun leden blijven in gebreke.”

Onveilig

FNV pleit dan ook voor rigoureuzere stappen om drukte en onveilige werksituaties te voorkomen. „Kijk naar supermarkten, daar is het nog steeds te druk. Ga dan minder omzet draaien waardoor het rustiger wordt. Als je echt wilt, dan moet je ook de consequenties dragen. Anders is zo’n oproep voor de bühne.”

Het voorstel verbaast Marc Jansen van het CBL. „Ik geloof niet dat de vakbonden moeten gaan bepalen welke operatie wij in de winkels uitvoeren.” Volgens Jansen is het al duidelijk welke regels en maatregelen er gelden in winkels, en is het vooral zaak per geval te bekijken of dat handhaafbaar is. „Als het ergens te druk wordt moet een winkeleigenaar daar zelf iets aan doen. Verder moeten de mensen de maatregelen weer scherp tussen de oren hebben.”