Ottje voor fijnproevers

Ons land krijgt volgens importeur Ginger de Boer van Fourcroy Nederland „enkele doosjes”, maar de meeste van de 104 landen waar Ott is te krijgen, ontvangen maar één fles! In het oog springt sinds 1930 de vorm van de fles die opvalt door zijn amfora-achtige vorm. De aimabele Ott-ambassadeur Christophe Coppola Renard die vele jaren exportdirecteur van het beroemde merk was, sprak bij de presentatie in sterrenresturant Ciel Bleu (**) van het Okura Hotel van „een ster geboren in de Provence. Deze unieke cuvée geeft de essentie weer van onze identiteit: het zoutgehalte van Clos Mireille, het zijdeachtige van Château de Selle en de diepte van Château Romassan.” Het was zijn eerste buitenlandse zakenlunch sinds de uitbraak van het coronavirus.

Archieffoto: Sterrenchef Onno Kokmeijer (l.) en chef-kok Arjan Speelman toverden onder meer kreeft in rabarber en zeetong met Japanse perzik op tafel.

De consumentenprijs van de Etoile is voor een rosé ongekend hoog, circa 120 euro per fles. In een toprestaurant staat deze Ott, door liefhebbers vaak aangeduid ’doe mij maar een Ottje’, voor 250 tot 270 euro op de kaart, als de Etoile al is te krijgen. Gelukkig had Coppola Renard voor de aanwezigen, zoals Master of Wine Cees van Casteren, ook andere ’gewone’ Ottjes meegenomen. Heerlijk bij de Hollandse garnaal, geroosterde komijn en snijbonen paste de Clos Mireille Blanc de Blancs. „Als je de ogen dicht doet, proef je de zeelucht, het ziltige”, mijmerde sommelier Noël Vanwittenbergh.

De wijn is vernoemd naar de uit de Elzas afkomstige landbouwkundig ingenieur Marcel Ott die in 1896 in de Provence belandde met de Middellandse Zee op afstand. Nu, circa 120 jaar later, zijn zijn neven Christian en Jean-Francois Ott het gezicht. In 2004 sloten zij zich aan bij Louis Roederer mede om de kwaliteit op peil te houden. Een uitgekiende marketingstrategie gepaard met kwaliteit bracht de rosé aan de top. Coppola Renard: „Onze rosé’s hebben door gebruik van de diam kurk die de wijn ontdoet van besmetting met 150 gevaarlijke moleculen, geen kans op ’kurk’. Wie de Etoile en zeker een magnum daarvan bestelt, neemt de rosé serieus. Waarom zou je anders meer dan 500 tot 700 euro ervoor betalen?”