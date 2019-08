Detailhandelsverkopen in VS trekken flink aan

Economen gingen in doorsnee uit van een stijging met 0,3%. Bij het groeicijfer over de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal kwam ook al het beeld naar voren dat consumenten nog steeds de hand niet op de knip zijn gaan houden.

De economische gang van zaken spelen een rol voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid. In de markt wordt er steeds meer voorzien dat de Fed na de renteverlaging in juli volgende maand opnieuw in actie zal komen.