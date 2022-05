’Wie een lijntje neemt, heeft bloed aan z’n handen’

Cocaïne en andere drugs horen bij de grootste problemen van de Rotterdamse haven, volgens Victor van der Chijs, de nieuwe voorzitter van de vereniging van havenondernemers. Op het jaardiner van zijn organisatie Deltalinqs oogstte hij applaus met zijn opmerking: ,,Iedereen die zo nu en dan een lijntje neemt, heeft bloed aan zijn handen!”

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en commissaris van de koning Jaap Smit hoorden met ondernemers aan tafel in de RDM Onderzeebootloods hoe de nieuwe havenman zijn zorg uitsprak over de enorme drugstransporten. Van der Chijs hoopt de publiek-private samenwerkingen versterken om de drugs te kunnen stoppen: ,,Wij willen de pakkans zo groot maken dat Rotterdam niet meer in het lijstje van favoriete bestemmingen staat.”

Andere problemen zijn de constante cyberdreiging, de inflatie, personeelstekorten, de stikstofcrisis, en zo verder.”

Haventopman Allard Castelein, chemie-voorzitter Bernard Wientjes en lokale bestuurders luisterden aandachtig naar de nieuwe havenman.

Minister Micky Adriaansens, commissaris Jaap Smit (m.) en Bernard Wientjes, voorzitter van de branchevereniging voor chemische industrie VNCI. Ⓒ Foto Mirjam Lems

Met name sprak Van der Chijs over de klimaatdoelen. ,,Wij pleiten voor een Crisis- en Herstelwet 2.0, met een positieve naam: de Transitiewet”, zei hij. ,,Een wet voor het tijdig halen van de klimaatdoelen, die Nederland in staat stelt de grootste transitie sinds de Industriële Revolutie te realiseren.” Er zijn nog maar 8 jaar tot 2030. In zijn ogen is er een soort maanlanding nodig als in 1969: ,,Die werd ook in 8 jaar gerealiseerd; met verbeelding, lef en nationale trots.”

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gaf ook nadrukkelijk aan het meer samen te willen gaan doen: politiek, overheden en ondernemers.