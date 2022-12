Premium Het beste van De Telegraaf

Hypotheekrente daalt nog wat verder: ’Langer vastzetten aantrekkelijker’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Het is afwachten wat de hypotheekrente doet. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het is voor huizenkopers een spannende tijd: moet je nu toeslaan of nog even wachten? Want wat doet de hypotheekrente? Die is de afgelopen maanden namelijk flink in beweging. Ook in de afgelopen week verlaagden bijna alle geldverstrekkers de vaste hypotheekrentes. De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalde met 0,08% en kwam uit op 4,31%.