Metaalsector ontsnapt aan gevreesde mokerslag

Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen vindt het lastig te verklaren waarom industrie zo goed herstelt. Ⓒ Foto: HH / Mauritius Images

Nieuwegein - De grote klap die in het najaar werd verwacht voor midden- en kleinbedrijven in de metaalsector is uitgebleven. Ondernemers zijn voor het eerst sinds het uitbreken van corona zelfs weer optimistisch. „Wij ontspringen als sector de dans, nu moeten wij steun zijn voor sectoren waar het wel zwaar is.”