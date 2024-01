Honderden banen weg bij Google: techreus VS bespaart op slimme apparaten

Google wil juist meer investeren in het ontwikkelen van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) om beter te concurreren met chatbot ChatGPT van OpenAI en Microsoft. In december lanceerde het concern zijn nieuwe AI-technologie Gemini, dat onder meer in de nieuwste Pixel-smartphones zit.

Gemini

Via een geluidsopname kunnen mensen een opdracht geven aan de kunstmatige intelligentie. Gemini wordt ook ingebouwd in de chatbot van Google, Bard, in de Chrome-browser en in de zoekmachine van Google.

Het is niet bekend hoeveel banen Google precies gaat schrappen. In september had Google wereldwijd meer dan 182.000 werknemers.

De vakbond van Alphabet, het bedrijf achter Google, noemt de banenreductie op X „nog een ronde van onnodige ontslagen.” De Alphabet Workers Union zegt zich in te zetten voor het behoud van de banen. „Onze leden en teamgenoten werken elke dag hard om geweldige producten voor onze gebruikers te maken. Het bedrijf kan niet doorgaan met onze collega’s ontslaan, terwijl ze elk kwartaal miljarden verdienen.”

Het is niet de grootste ontslagronde bij Google. Een jaar geleden liet Alphabet 12.000 banen verdwijnen in het hele Amerikaanse bedrijf. Dat was toen zo’n 6 procent van al het personeel. Alphabet zei destijds dat het bedrijf last had van tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger waren met hun uitgaven.

Eerder deze week kondigde ook Amazon meerdere ontslagrondes aan. Woensdag werd bekend dat bij streamingdienst Prime Video en zijn productietak voor films en series honderden banen worden geschrapt. Ook bij streamingsite Twitch gaan banen verdwijnen. Bij het platform voor livestreamen gaat het om 35 procent van de werknemers, dat komt neer op ongeveer vijfhonderd mensen.