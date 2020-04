Fransen willen ’tijdelijke coronabonds’

„Laten we ideologische discussies over corona-of eurobonds vermijden”, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire – in de wetenschap dat dit punt gevoelig ligt bij de ’zuinige landen’. „Er is maar een vraag die nu gesteld moet worden: vormen wij een blok of niet?”

In aanloop naar het overleg van Europese ministers van Financiën volgende week liet Le Maire donderdag weten dat Frankrijk een ’buitengewoon en tijdelijk fonds’ wil oprichten. „Dat fonds heeft een strategisch doel: het coördineren van de economische maatregelen die nodig zijn om de Europese economie weer op gang te krijgen als deze gezondheidscrisis eenmaal achter ons ligt.” De pot met geld zou tussen de vijf en tien jaar beschikbaar moeten zijn.

De Fransman benadrukte dat dit instrument, dat bijvoorbeeld door de Europese Commissie beheerd zou kunnen worden, alleen aangewend mag worden voor de economische gevolgen van de coronacrisis. De huidige begrotingsonderhandelingen staan volledig buiten deze maatregel.

We are all Europeans, liet de minister weten. Ook sprak hij vaak over ’solidariteit’ en het ’opzijzetten van angst en egoïsme’. Die woorden waren duidelijk bedoeld voor Nederland en andere tegenstanders van het uitgeven van eurobonds. Eerder richtte ook de Franse staatssecretaris van Europese Zaken zich al rechtstreeks tot ons land. „Als het in Italië niet beter gaat, merken Nederland en Duitsland dat ook”, zei Amélie de Montchalin afgelopen zondag.