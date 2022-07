Premium Het beste van De Telegraaf

Column: mij hoor je niet somberen over de beurs

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ Getty Images. AEX 705.04 0.06 %

,,Is dit een goed moment om in te stappen?” De eeuwige vraag die ik bijna dagelijks krijg en die u zichzelf misschien ook wel eens stelt. Wat mij betreft is het antwoord simpel: het is altijd een goed moment om in te stappen. Op de beurs is namelijk maar één ding van belang: tijd.