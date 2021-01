Chinese bedrijven mogen ’onrechtvaardige buitenlandse wetten’ negeren

De regels voor het „tegengaan van onrechtvaardige extraterritoriale toepassing” van buitenlandse wetgeving en andere maatregelen zijn onmiddellijk van kracht.

Ze staan autoriteiten toe om het opleggen van wetten en andere jurisdicties aan Chinese bedrijven en instellingen te verbieden als ze niet geschikt zijn, aldus het Chinese ministerie van Handel in een verklaring. De maatregelen hebben volgens Peking tot doel om de „normale handel” en andere activiteiten te beschermen.

Alipay

De laatste dagen van zijn ambtstermijn heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn campagne tegen Chinese bedrijven uitgebreid. Daarmee is ook de verhouding tussen de twee economische machtsblokken verder onder druk komen te staan. Trump verbood recent transacties met de Chinese betaalapp Alipay van Ant Group en nog een aantal andere apps. Eerder verplichte de regering-Trump de verkoop van de filmpjesapp TikTok.

De New York Stock Exchange is ook betrokken geraakt bij de kwestie. De beursuitbater gaat op last van Trump en de zijnen de notering van drie grote Chinese telecombedrijven schrappen.

Peking heeft ook herhaaldelijk druk uitgeoefend op Canada om Meng Wanzhou vrij te laten. De dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei Huawei werd ruim een jaar geleden door de Canadese autoriteiten ingesloten op verzoek van de Amerikaanse regering.

Ook in EU

Concreet betekenen de Chinese regels onder meer dat bedrijven en burgers bij Chinese rechtbanken aanklachten kunnen indienen voor compensatie van verliezen die voortvloeien uit buitenlandse beslissingen die volgens de nieuwe regels als onrechtvaardig kunnen worden beschouwd.

Peking is naar eigen zeggen niet uniek in het instellen van dergelijke maatregelen. Daarbij werd onder meer op gelijkwaardige wetgeving in de Europese Unie en landen als Canada en Mexico gewezen.