Buitenland

17-jarige opgepakt na fatale achtervolging voor twee kinderen

Twee verdachten van 17 en 21 jaar zijn in Frankrijk opgepakt voor een dodelijke achtervolging in het Belgische Moeskroen afgelopen weekend. De 17-jarige verklaarde aan de politie dat hij achter het stuur zat. Het tweede voertuig dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Moeskroen is gevonden in...