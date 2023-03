Premium Het beste van De Telegraaf

Column: ECB moet Icarus niet achterna gaan

Door stefan koopman Kopieer naar clipboard

ECB-voorzitter Christine Lagarde ziet voldoende aanknopingspunten om de rente verder te verhogen. Ⓒ ANP/HH

Als ik naar een rentegrafiek van de afgelopen veertig jaar kijk, moet ik vaak denken aan het verhaal van Icarus. Het patroon is zowel in Europa als in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heel duidelijk. De rente stijgt en stijgt, bereikt een piek en stort vervolgens neer.