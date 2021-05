Apple verdiende 100 miljoen dollar aan Fortnite via App Store

-

Apple is verwikkeld in een juridische strijd met Epic, de maker van Fortnite. De gamesontwikkelaar beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie door te eisen dat apps het betalingssysteem van Apple gebruiken en 30 procent van alle opbrengsten afdragen.

Michael Schmid, die een leidende functie heeft bij de ontwikkel- en gamedivisie van de App Store, kwam woensdag met een ruwe schatting van de inkomsten tijdens de lopende rechtszaak tussen de bedrijven. Hij wilde geen exact bedrag noemen en wilde ook niet zeggen of de inkomsten meer dan 200 miljoen dollar bedroegen, omdat het volgens hem "ongepast" zou zijn om die informatie te delen.

Sensor Tower kwam vorig jaar met een aanzienlijk hogere schatting dan 100 miljoen dollar. Fortnite-spelers zouden volgens het marktdatabedrijf voor mobiele apps bijna 1,2 miljard dollar uitgegeven hebben via Apple's App Store. Dat zou Apple een omzet van ongeveer 354 miljoen dollar hebben opgeleverd.

Volgens Schmid heeft Apple 1 miljoen dollar uitgegeven aan marketingkosten voor Fortnite gedurende de laatste elf maanden dat het spel in de App Store stond. De advocaat van Epic zette die 1 miljoen dollar af tegen de zeker 100 miljoen dollar aan inkomsten. Hij bestempelde dit als een goede deal.

Sinds vorig jaar zijn Epic en Apple in een strijd verwikkeld, nadat Epic eenzijdig besloot een eigen betalingssysteem in zijn iPhone-app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en zette de programma's van Epic daarom uit de App Store. Epic kwam ook al met klachten tegen Apple in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Australië.

Het gaat volgens kenners om een van de belangrijkste rechtszaken in de Amerikaanse techwereld in jaren. Dat komt omdat hierin een verdienmodel van grote techbedrijven als Apple en ook Google ter discussie staat.