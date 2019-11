'Prosus kan bod op Just Eat herzien'

Prosus is met Takeaway.com in een overnamestrijd om Just Eat verwikkeld. Door de waardedaling van het aandeel Takeaway in Amsterdam, is het bod in aandelen op Just Eat ook minder waard geworden. Liberum is sceptisch over de slagingskansen van de beoogde fusie tussen Just Eat en Takeaway. Volgens Liberum zal de acceptatiegrens van 75 procent van de aandeelhouders niet worden bereikt.

Dat percentage heeft nu ook Prosus als drempel gesteld. Het bod van 710 pence per aandeel van Prosus is volgens Liberum ook niet voldoende. Een afwijzing kan volgens de kenners leiden tot een herzien en beter bod.

Het aandeel Takeaway noteerde maandag op het Damrak omstreeks 11.15 uur 2,4 procent hoger op 74,95 euro. Het aandeel Prosus stond 1,1 procent lager op 62,49 euro.