’Te veel voorwaarden bij verzekering vrouwenkanker’

Dat concludeert de federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) die hoopt dat verzekeraar AG Insurance stopt met het aanbieden van de Feminaverzekering, zo liet ze de Belgische pers weten.

AG Insurance is de eerste in België die een extra verzekering voor borstkanker en andere typische vrouwenkankers aanbiedt. Voor een premie die tussen de €4 en €24 per maand ligt, kunnen vrouwen een uitkering tussen de €5000 en €10000 ontvangen als zij ziek worden. Met dat geld kunnen zij huishoudelijke hulp inkopen of massages betalen.

Think Pink, een Belgische organisatie die tegen borstkanker strijdt, merkt op dat vrouwen van boven de 50 zijn uitgesloten, dat is nu net de groep die vaak getroffen wordt door borstkanker. „Vier op de vijf patiënten zijn vijftigplussers en zij worden duidelijk uit de verzekering geweerd, net als vrouwen die eerder kanker hadden. Dit zijn Amerikaanse toestanden.”

„Bovendien”, zo zegt Sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée, „kunnen heel wat vrouwen zich zo’n private verzekering niet veroorloven, wat het in mijn ogen nog oneerlijker maakt.”

AG Insurance wijst erop dat de verzekering niet is bedoeld om sociale zekerheid te vervangen, de polis is slechts een aanvulling.