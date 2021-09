Premium Financieel

KLM zet Nederlandse vleesactivist uit vliegtuig in Ghana

De Nederlander Nico van Staalduinen is woensdag samen met zijn vrouw verwijderd van een KLM-vlucht vanuit Accra in Ghana naar Schiphol. Hij wilde een foto maken van zijn actie om KLM te bewegen vlees op de menukaart in de toeristenklasse te houden.