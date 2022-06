Premium Het beste van De Telegraaf

Gasprijs nóg hoger: Russen draaien kraan verder dicht

Steeds minder gas uit Rusland, prijs stijgt.

Amsterdam - Nieuwe Russische exportbeperkingen zorgen donderdag voor een nieuwe stijging van de gasprijzen in Europa. Staatsgasbedrijf Gazprom beperkt nu ook de toevoer naar Oostenrijk, en zit daardoor op z’n laagste export sinds 2014. Nederland zoekt zijn heil ondertussen bij Aziatische leveranciers. Maar ook daar stijgen de gasprijzen snel. Zitten we komende winter in de kou?