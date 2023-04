Sprint aantal leden fitnessketen Basic-Fit: toename naar 3,6 miljoen

Topman René Moos heeft de indruk dat het instroomtempo van nieuwe leden daarmee vergelijkbaar is met voor de coronapandemie, terwijl het aantal mensen dat zijn lidmaatmaatschap opzegt iets onder de historische trends blijft. Basic-Fit opende ook weer 68 nieuwe vestigingen, waardoor het aantal locaties waar mensen terechtkonden opliep tot 1268.

Tarievenmodel

Om de stijgende kosten de baas te blijven heeft het Nederlandse bedrijf zijn tarievenmodel afgelopen jaar en begin dit jaar wel bijgesteld. Maar volgens Moos laten mensen zich door de hogere prijzen niet afschrikken. "We zien nog steeds een opname van Premium-lidmaatschappen van meer dan 50 procent, wat belangrijk is voor ons doel om onze gemiddelde inkomsten per lidmaatschap geleidelijk te verhogen om de impact van kosteninflatie te verminderen", verklaart hij.

Basic-Fit zette in het eerste kwartaal in totaal 245 miljoen euro omzet in de boeken. Dat was ruim de helft meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, toen de onderneming nog last had van coronalockdowns. In de handelsupdate van maandag worden geen cijfers over de winst genoemd. Wel bevestigt Basic-Fit zijn eerder gestelde financiële verwachting om in heel dit jaar op zijn minst 1 miljard euro aan omzet te behalen.