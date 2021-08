Stan Huygens Journaal

Frits Huffnagel: ’Waarom geen minderheidskabinet?’

Veel genodigden van het recente Prinsengrachtconcert troffen elkaar na lange tijd weer voor het eerst. Schouder aan schouder op het genodigden-ponton in het water. In het gedrang om de goede stoel te vinden. En in de menigte om na het oer-Amsterdamse festijn weer van de drijvende tribune af te komen...