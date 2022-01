Column: verliefd op Stockholm, waar woke totaal geen issue is

Premium Financieel

Vakbonden in brief aan Kaag: ’Staatsagent schaadt KLM’

De vakbonden van KLM vinden dat staatsagent Jeroen Kremers de luchtvaartmaatschappij in een verkeerd daglicht stelt. Hij gaat zijn boekje te buiten met uitspraken over een beursgenoteerde onderneming. Dat melden woensdag ze in een brief aan minister Kaag (Financiën). „De staatsagent trekt alle rolle...