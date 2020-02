Van Thillo stopt als topman DPG Media

De nieuwe rol van Van Thillo is volgens een woordvoerder te vergelijken met wat in Nederland voorzitter van raad van commissarissen heet. Hij gaat zich voornamelijk toeleggen op de strategie, het acquisitiebeleid en de ontwikkeling van de mediamerken van het bedrijf, maar zal zich niet bezighouden met de dagelijkse aansturing.

Erik Roddenhof was al topman van DPG Nederland en neemt nu dus het roer van het hele bedrijf over. Van Thillo noemt hem „de juiste man op de juiste plaats.”

Nieuwe topstructuur

De benoemingen vallen samen met de aankondiging dat DPG Media overgaat op een nieuwe topstructuur. Die behelst voornamelijk wie aan wie rapporteert in de lagere managementlagen. Deze verandering is volgens het bedrijf nodig vanwege de sterke groei. DPG Media heeft de afgelopen jaren meerdere grote overnames gedaan.

Het bedrijf nam in 2015 het Britse Mecom over en werd daarmee onder meer eigenaar van de Gelderlander, de Stentor en Brabants Dagblad. In 2018 werd Independer ingelijfd.

Overname Sanoma

Recent kondigde DPG Media aan Sanoma Nederland over te nemen. Dat is onder meer de uitgever van Libelle en Donald Duck en eigenaar van NU.nl.

Saneringen

Van Thillo staat sinds 1990 aan het roer bij De Persgroep, die tegenwoordig DPG Media heet. Hij maakte in de jaren daarna faam als een keiharde zakenman die er niet voor terugdeinst saneringen door te voeren. In 2003 kreeg De Persgroep voet aan de grond in de Nederlandse krantenmarkt, met de overname van Het Parool. Hij zette het mes in die organisatie. Dat deed hij later ook na andere overnames.